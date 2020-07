Exploitant: 'Kermis Den Helder kon niet doorgaan door tekort aan politieagenten'

DEN HELDER - Al maanden staat de oliebollenkraam van Carlos Stuij stil. Toen hij vorige maand hoorde dat de coronamaatregelen verder werden versoepeld, klom hij gelijk in de telefoon. Even leek het erop dat hij op de kermis van Den Helder zijn baksels weer aan de man kon brengen. De teleurstelling was dan ook enorm toen dat niet bleek door te gaan.

Privéfoto

"Normaal kost het aanvragen van een vergunning al gauw zes weken", vertelt Stuij. Die tijd had hij niet en hij zette alles op alles om ervoor te zorgen dat de kermis in Den Helder van 3 tot 12 juli zou doorgaan. "De gemeente was ontzettend behulpzaam. En dat zeg ik niet zo snel. Maar iedereen heeft zich keihard ingespand. De burgemeester, loco-burgemeester, wethouders, noem maar op." Stuij zelf neemt ook allerlei maatregelen. Zo ging hij aan de slag met protocollen en looprichtingen. Daarnaast zouden jongeren tot 18 jaar een polsbandje krijgen, zodat die wel naast elkaar konden zitten in attracties. Domper Toen bleek dat de kermis alsnog niet kon doorgaan, was de teleurstelling enorm. "De politie dacht dat er meer mensen naar de kermis zouden komen dan dat wij dachten. Ze hadden hier de mankracht niet voor om te helpen als het toch mis zou gaan", vertelt Stuij. Hij verwijst naar een brief die hij zou hebben ingezien waarin dit staat. "De politie Noord-Holland Noord had niet genoeg personeel. Niet de lokale politie, maar de landelijke. Ze konden de veiligheid dus niet waarborgen, stond in die brief. Ze hebben het natuurlijk druk gehad en de vakantie is begonnen. Dan denk je wel 'godverdorie'."

Quote "Als ergens anders een kermis wel doorgaat, kan ik daar niet zomaar heen. Tenzij je oorlog wil" Carlos Stuij, eigenaar van een oliebollenkraam

Stuij en zijn collega's zijn ten einde raad. Ondanks dat kermissen in principe zijn toegestaan, komen ze naar eigen zeggen nergens aan de bak: "Onderling verdeel je ook nog eens de kermissen. Als ergens in het zuiden van het land een kermis wél doorgaat, kan ik daar niet zomaar heen. Tenzij je oorlog wil met de andere exploitanten." Als reactie protesteerde de oliebollenbakker begin juli met een tiental collega's bij het Mediapark in Hilversum. Een noodkreet, vertelde exploitant Karin Bakker destijds aan NH Nieuws."We krijgen amper financiële steun van de overheid. Sinds oktober staan we al stil. Deze sector heeft altijd zijn eigen broek op kunnen houden, maar zo'n lange adem hebben we niet. We horen niks van minister Mona Keijzer en voelen ons vreselijk gepasseerd", vertelde ze destijds. Wat betreft Den Helder mikt Stuij op volgend jaar. "Dan zijn we er zeker weer. Als we nog niet omgevallen zijn tenminste."

Reactie gemeente en politie NH Nieuws heeft zowel de politie als de gemeente Den Helder om een reactie gevraagd. Gezamenlijk lieten ze weten dat de gemeente op het gebied van evenementen wordt geadviseerd door politie, GGD, brandweer en in verband met de coronamaatregelen ook de Veiligheidsregio. "In het geval van de kermis in Den Helder kon geen positief advies worden verstrekt. Op basis van het advies van de politie heeft de burgemeester besloten dat de kermis helaas op deze manier niet door kon gaan. En is de vergunning geweigerd."