Na 120 jaar is de beroemde beuk van Berkhout geveld

BERKHOUT - In Bekhout stonden tot voor kort twee beuken aan de Kerkebuurt. Door de jaren heen hebben de bomen de boel behoorlijk opgeschud. Imca Marina en Dries Roelvink dreigden zich zelfs vast te ketenen toen de beuk in de jaren '80 gekapt leek te worden. Een zwam is de 120-jaar oude boom fataal geworden.

"Het was een iconische boom in Berkhout", vertelt Gerrit Schuijtemaker, van de Historische Kring Berkhout aan NH Radio.

Hij groeide op in het huis waar de boom naast stond. "De boom was er niet goed aan toe, hij kreeg ook geen nieuwe blaadjes meer. Een bomendeskundige vertelde dat hij niet meer te redden was."

De boom heeft zijn iconische status gekregen toen er eind jaren '80 een tweestrijd ontstond in het dorp. De gemeente wilde een trottoir aanleggen wat de beuk niet ten goede kwam. Door het nieuwe trottoir zou de boom niet meer goed kunnen ademen", vertelt Schuijtemaker.

De toenmalige bewoner van het huis waar de beuk bij hoorde ging de strijd aan: "Ze zei 'het zijn mijn bomen en daar blijf je van af' tegen de gemeente. Via Imca Marina heeft ze verschillende bekende Nederlanders geactiveerd."

Vastketenen

Imca Marina en Dries Roelvink boden de helpende hand en kwamen in actie: "Ze stonden allemaal om die boom en hebben gedreigd zichzelf vast te ketenen als hij omgehakt zou worden", vertelt Gerrit Schuijtemaker over die tijd. Deze actie heeft effect gehad: "Het trottoir werd overal aangelegd, behalve bij de beukenbomen."

Niet iedereen was tevreden. Een grote groep Berkhouters vond het helemaal niet prettig dat de stoep daar ophield. Hoewel hij warme herinneringen aan de boom heeft, kan Schuijtemakers kan zich daar wel iets bij voorstellen: "Kinderwagens moesten dan over de smalle dorpsweg, maar die werd steeds drukker."

Er ontstond toen een vrij grote tegenbeweging, vertelt Schuijtemakers: "De familie Volmer had ook beelden in de tuin staan, volgens mij is er toen gedreigd met vandalisme. Toen was het niet zo leuk meer."

Portemonnee

Gerrit Schuijtemakers heeft zelf juist warme herinneringen aan de boom. Hij is in het huis bij de beuken geboren en groeide er op. "Als ik het me goed herinner zat ik dan in die boom met een portemonnee aan een touwtje. De bedoeling was dan die Berkhouters het portemonneetje zouden oppakken en dat ik het dan weg zou trekken. Ze waren allemaal gefascineerd, maar niemand heeft het opgeraapt geloof ik. "

Hij gaat hem wel missen, maar begrijpt goed dat de boom gekapt moest worden: "Straks zou hij omvallen, misschien wel op de weg. Het zat er helaas niet meer in."

De boom wordt naar China verscheept, waar er van het hout meubels worden gemaakt. Schuijtemakers kan daar wel om lachen: "In China zitten mensen straks aan een tafeltje waar ik ooit ingezeten heb"