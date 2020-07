Haarlemmermeer teleurgesteld: geen extra politie van minister Grapperhaus

De minister laat weten dat er landelijk al voor miljoenen euro's is geïnvesteerd in onder meer extra agenten en dat er lokaal keuzes gemaakt moeten worden.

Tot onvrede van burgemeester Schuurmans. "Er is veel meer werk dan dat er mensen zijn die het politiewerk kunnen doen," vertelt de burgemeester. "Voor de driehoek, met daarin de burgemeester, de officier van justitie en de teamchef van de politie, wordt het steeds lastiger om prioriteiten te stellen."

Schuurmans stelt dat roofbouw dreigt omdat er landelijk ook steeds meer een beroep wordt gedaan op de politie in Haarlemmermeer. Bijvoorbeeld bij de inzet tijdens grote evenementen of de beveiliging na de moord op advocaat Derk Wiersum. Ze wordt daarin volledig gesteund door de gemeenteraad.

Grote stadsproblemen

Haarlemmermeer bestaat uit 31 dorpskernen, waarvan Hoofddorp de grootste is met zo'n zeventigduizend inwoners. Een dorp met steeds meer grote stadsproblemen, zoals criminaliteit.

Gisteren nog werd op klaarlichte dag een man doodgeschoten bij een flat aan de Opaallaan. Vorig jaar was er een dodelijke roofoverval bij een geldautomaat in de wijk Toolenburg en een arrestatieteam moest vorige maand een man van zijn bed lichten na een grote wapenvondst.

Het gaat om incidenten maar het blijft afschuwelijk en niet te voorkomen in een dorp dat al lang geen slaapkern meer is, luidt de algemene opvatting in de politiek.

Fractievoorzitter Beryl van Straten van de VVD vindt dat je daarom er al vroeg bij moet zijn om te voorkomen dat jongeren dreigen te ontsporen. "Wat we zien is dat vorig jaar het aantal verwijzingen naar Bureau Halt in Haarlemmermeer is toegenomen. Dat zijn geen superzware misdrijven maar daar moet wel iets tegen gedaan worden."