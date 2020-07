Heemsteedse imker Pim Lemmers verwijdert 250ste bijenzwerm, een ju-bee-leum!

Pim leerde het vak van zijn, zoals hij hem zelf noemt, 'imkerpapa' Carel uit Aerdenhout. Hij zocht wat meer rust aan zijn hoofd, naast zijn drukke bestaan als journalist, en vond dat bij de bijtjes. "Bovendien is Winnie de Poeh mijn broer, ik houd ook net zoveel van honing."

Hij houdt overal in het land bijenkorven bij, zelfs in hele hoge kringen. En daarnaast wordt hij natuurlijk regelmatig gebeld om zwermen te verwijderen."De eerste twee zwermen die ik moest verwijderen waren van mezelf. Op een dag belden mijn ouders dat er twee in de boom hingen en dat was natuurlijk heel spannend."

Zwermen op fietsen en strandstoelen

Sindsdien komt hij de zwermen op de meest vreemde plekken tegen. Op fietsen, aan vlaggen, op strandstoelen, je kunt het zo gek niet bedenken. Hij was even bang dat nummer tweehonderdvijftig nog lang op zich zou laten wachten, maar toen kwam er ineens een belletje van een echtpaar uit Overveen.

Zij zagen de lucht ineens zwart kleuren van de bijen, die zich vervolgens op zes meter hoogte nestelden in een heg. En dan is er natuurlijk maar één man die daar wel raad mee weet. NH Nieuws mocht Pim's bijzondere ju-bee-leum van dichtbij meemaken en dat was - zoals in bovenstaande reportage te zien is - nog best een uitdaging...