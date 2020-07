Hoe kunnen we evengoed 'mooi an' staan op de kermis? Zo pakken ze dat aan in Hauwert

HAUWERT - Er staan nog vijftien West-Friese kermissen op de agenda. Op veel plekken wordt achter de schermen gekeken naar mogelijkheden: hoe kunnen we evengoed 'te kerremus'? Al is het nu bij de kroeg of bij vrienden of familie thuis.

Als één van de eersten liet Sebastian Redeker van dorpshuis-café De Werf in Hauwert weten dat hij het eerste weekend van september een kermisprogramma heeft. "Ik kreeg heel veel vragen hier uit het dorp: 'moet ik vrijnemen of m'n vakantiedagen anders indelen?'"

"Ik heb binnen een restrictie van honderd man en buiten mag ik er maximaal tweehonderdvijftig", legt Redeker uit. "Maar ik ben wel van mening: om het buiten allemaal goed te handhaven moeten we kijken of we dat wel willen, die tweehonderdvijftig."

Redeker wil het feest vooral buiten laten plaatsvinden. Voor de ingang van De Werf is plek voor een terras, statafels en zelfs een dansvloer. Ja echt, er mag gedanst worden. Maar wel met één vaste danspartner en op de dansvloer. Middels bandjes wordt precies in de gaten gehouden wie met wie danst.

Hauwert is één van de voorbeelden van hoe de kermis het dorp samenbrengt. Juist dat is wat de West-Friese kermissen van oudsher zo geliefd maakt, legt historicus Cees Bakker uit. "Het is wat het zuiden met carnaval heeft, kermis is een soort reünie. Alle vrienden, oude liefdes en uit het oog verloren mensen komen langs, schuiven aan. Dat is de kracht van de kermis. Lekker borrelen in de tuin, lekker eten en dan naar de kroeg."

Ondertussen werkt het kermiscomité in Hauwert aan het programma voor de kinderen. Met onder andere een vossenjacht en een spelshow. "En daarnaast kijken we wat er mogelijk is met de platte kar die door het dorp gaat", vertelt Eelco Groen van het kermiscomité.

Bakker is curator bij het Westfries Museum in Hoorn en herinnert zich dat fotograaf Eddy Bosland in 2010 zelfs een expositie over kermisborrels had in het museum. "Het fenomeen dat je bij elkaar in de tuin zit of in grote bollenschuren, dat zal misschien nu wel meer zijn omdat we niet zozeer naar de kroeg toe kunnen."

Maar in De Werf wil Sebastian Redeker ondanks alles toch de kermissfeer creëren. "Het samenzijn van jong tot Dirk Schermer van 82 hier uit het dorp, die hier bij wijze van spreken nog op de tafel staat te dansen, dat is de kermissfeer die we terug willen brengen. Alleen dan met iets gematigere dansmoves."

Wel of geen kermisborrel?

Uit navraag van NH Nieuws blijkt dat in verschillende dorpen ook vriendengroepen naar de mogelijkheden kijken om alsnog een borrel te geven. Al zal dat dit jaar vooral kleinschalig blijven.

Achter de schermen zijn ook de horeca-ondernemers uit Wervershoof bezig om een kermis te organiseren, net als het kermiscomité in Lutjebroek. Beide partijen kunnen eerdaags meer over de mogelijkheden vertellen. In Obdam heeft de horeca zich ook beraad over een kermis, maar daar werd een andere beslissing genomen. De horeca-ondernemers zien een kermis op anderhalve meter afstand niet zitten. Bovendien weegt mee dat de extra maatregelen ook extra kosten met zich meebrengen.

Geen kermisomzet

Sebastian Redeker verwacht ook geen grote kermisomzet te halen. "Als het uitgavepatroon wordt zoals ik verwacht, is het quitte draaien. Maar ik vind wel: als je niks doet, dan is het ook maar niks. Ik houd van een feestje en gezelligheid en als je iets doet voor je gasten dan komt het vanzelf terug."