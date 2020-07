Patronaat in zwaar weer door coronapandemie: 29 ontslagen

HAARLEM - Poppodium Patronaat gaat 29 werknemers ontslaan, vertelt directeur Jolanda Beyer aan de Volkskrant. Het gaat vooral om tijdelijke medewerkers, maar ook om een aantal vaste krachten. Het poppodium is door de coronacrisis in financieel zwaar weer terechtgekomen.

Op maandag is het personeel bij elkaar geroepen en ingelicht over de ontslagen tijdens een bijeenkomst. Tot nu toe hebben steunmaatregelen vanuit het Rijk faillissement kunnen voorkomen, maar op dit moment is het nog onduidelijk of er ook steun komt na oktober en wat de regels in september zullen zijn. Volgens Beyer is het ontverantwoord om mensen in dienst te houden als het volstrekt onduidelijk is of er op termijn werk voor ze is.

118 mensen

In de grote zaal kan op dit moment plaats gemaakt worden voor zo'n 118 mensen. Het is onduidelijk wanneer dit aantal uitgebreid wordt. "Niemand weet wanneer de buitenlandse bands weer op tournee gaan en we met smoel kunnen programmeren", aldus Beyer.

Meerdere popodia en culturele instellingen hebben het zwaar. Eerder lieten 013 in Tilburg en Paradiso Amsterdam al weten personeel te moeten ontslaan. Ook Ziggo Dome sluit een reorganisatie niet uit.