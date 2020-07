Zebraveulen geboren in Artis

AMSTERDAM - In Artis is zondag een Grévy-zebra geboren. Het is bijna drie jaar geleden dat het voor het laatst een zebra werd geboren in de dierentuin.

De pasgeboren zebra is het eerste veulen voor de moeder. De kudde in Artis bestaat nu uit vijf zebra's. De verwachting is dat het veulen woensdag voor het eerst naar buiten gaat. Daar wordt de kleine geïntroduceerd aan de rest van de zebra's en later ook aan de grote koedoes en netgiraffen.

Op bovenstaande foto is te zien dat sommige strepen op het gezicht nog bruin zijn. Volgens de dierentuin is dat altijd het geval bij pasgeboren zebra's. De Grévy-zebra is een bedreigde diersoort. In 1980 waren er naar schatting nog zo'n 15.000 over in het wild, nu zijn dat er nog zo'n 2000.