Bedieningsfout leidt tot donkere wolk boven staalfabriek: omwonenden ongerust

WIJK AAN ZEE - De zwarte rookwolk die gisteravond werd gezien boven Tata Steel is het gevolg van een bedieningsfout bij Hoogoven 7. Dat meldt een woordvoerder van het staalbedrijf aan NH Nieuws. Omwonenden uitten gisteravond hun zorgen via social media.

Het incident vond plaats rond 20.50 uur en was vanuit de weide omgeving zichtbaar. In een reactie schrijft de woordvoerder dat het misging na onderhoudswerkzaamheden aan de zo genoemde windverhitters van de Hoogoven. Bij het opstarten is een bedieningsfout gemaakt, die leidde tot zwarte wolken boven de fabriek. Dat gaat volgens het staalbedrijf om een 'afwijkend gasmengsel, met meer kooksgas dan gebruikelijk'.

Een blik op social media wijst uit dat de zwarte rook leidt tot zorgen van omwonenden. "Eerst dat irritante alarm en toen werden we verblijd met deze gore zwarte wolk", schrijft de een. Een ander: "Ik kreeg al appjes van mensen die zich zorgen maakten. Ik ben benieuwd wat er nu weer was."

De 'afwijkende bedrijfssituatie' heeft volgens het staalbedrijf totaal vijf minuten geduurd en is gemeld bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dat kon nog niet worden bevestigd.

Mikpunt kritiek

Tata Steel is de laatste weken vaker mikpunt geweest van kritiek na publicaties over een verhoogde kans op longkanker in de gemeente Beverwijk en nieuwe onderzoeksresultaten van het RIVM, waarin hoge concentraties ultrafijnstof werden gemeten.