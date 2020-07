'Ajax aast op Ghanese aanvaller van Nordsjaelland'

AMSTERDAM - Ajax is in de race om de handtekening van Mohammed Kudus. De Ghanese aanvaller van Nordsjaelland moet de aanval van de Amsterdammers voorzien van nieuwe impulsen. Dat meldt De Telegraaf.

Kudus, die volgende maand twintig jaar oud wordt, speelt al twee seizoenen in het eerste elftal van de Deense club. In 55 officiële wedstrijden was de Ghanees jeugdinternational goed voor veertien treffers. Volgens de ochtendkrant heeft Kudus zijn keuze inmiddels op een avontuur in de Johan Cruijff ArenA laten vallen, maar zit er wel een behoorlijk prijskaartje aan de aanvaller. Kudus moet namelijk 8,5 miljoen euro kosten.

Hojbjerg

Eerder werd bekend dat Ajax een oogje heeft op de Deen Pierre-Emile Hojbjerg van Southampton. Andries Jonker, huidig trainer van Telstar, werkte eerder samen met de 24-jarige middenvelder en stemde tijdens NH Radio Sportcafé tegen de komst van Hojbjerg. "In mijn laatste jaar bij Bayern München hebben we grote inspanningen verricht om hem te halen. Hij heeft die verwachtingen niet kunnen invullen. Dat de naam van Hojbjerg in verband wordt gebracht met Ajax, verbaast me. Het is geen jong talent meer. Z'n belofte van toen heeft hij niet in kunnen lossen. Ik heb veel vertrouwen in de huidige generatie jeugdspelers, zoals Eiting en Gravenberch."