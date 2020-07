Texel blijft bij standpunt: strandpaviljoenen moeten worden afgebroken voor de winter

TEXEL - Alle ophef ten spijt: de gemeente Texel is niet van plan haar standpunt over de strandpaviljoenen aan te passen. Net als alle andere jaren moeten deze paviljoenen gewoon worden afgebroken voor de winter, en mogen de eigenaren hun toko niet voor één keer laten staan. Ongeacht de versoepeling vanuit de landelijke politiek.

De gemeente Texel benadrukt nog eens goed te hebben nagedacht over het besluit. Maar de uitkomst blijft hetzelfde: de zomerpaviljoens mogen niet blijven staan in de winter.

De eerder aan de strandtenteigenaren gecommuniceerde redenen worden nog eens opgenoemd. Het laten staan zou mogelijk een precedent scheppen voor de komende jaren, de tijdelijke paviljoens zouden dan (net als wintervaste paviljoens op Texel, red) ook het hele jaar open moeten zijn en aan dezelfde regels moeten voldoen en bij storm wordt voor meer schade en rommel gevreesd.

Niet fair

Bovendien zou het volgens de gemeente 'niet fair zijn tegenover eigenaren van kiosken, sportaccommodaties, strandhuisjes en andere niet-permanente bouwwerken, die wel verwijderd moeten worden'. "Er zijn dus extra juridische en verzekeringsaspecten (en daarmee extra kosten) verbonden aan het jaarrond toestaan van niet-permanente bebouwing op het strand, ongeacht of het paviljoen geopend is of gesloten."

Kortom: het besluit blijft staan. "Het landelijke besluit niet-permanente strandpaviljoens tijdens de winter te laten staan, brengt hierin geen verandering", aldus de gemeente.

Verweer

Gisteren kwamen de Texelse strandpaviljoenhouders in het verweer toen ze te horen kregen dat langs de hele kuststrook alle tijdelijke paviljoens zouden mogen blijven staan, behalve bij hen. Oneerlijk en vooral erg zuur, zei Koen Witte namens de strandpaviljoenhouders. "Vooral de afwachtende en de aftastende houding van de gemeente. Want je zou het ook kunnen omdraaien en net als andere gemeenten alle medewerking willen verlenen."