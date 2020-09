Voorbereiding voorbij: uitslagen oefenduels Noord-Hollandse profclubs

AMSTERDAM - Half maart zorgde de uitbraak van het coronavirus ervoor dat het Nederlands voetbal plat kwam te liggen. Inmiddels zijn de profs alweer volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen en zijn de ploegen in de eerste divisie zelfs alweer begonnen. De eredivisie gaat 12 september van start. NH Sport maakt hieronder een overzicht met alle vriendschappelijke wedstrijden die de Noord-Hollandse ere- en eerste divisionisten de afgelopen weken hebben gespeeld.

Zaterdag 25 juli: Telstar - ADO'20 0-0 Zondag 2 augustus: Go Ahead Eagles - Telstar 0-0 Woensdag 5 augustus: Jong Ajax - Telstar 2-0 (Q. Timber, De Waal) Zaterdag 8 augustus : Quick Boys - Telstar 0-1 (Taha)

Eredivisionisten AZ en Ajax spelen onder andere duels voor de 'eredivisie comeback'. Alle wedstrijden in het kader van de 'eredivisie comeback', waarin de Nederlandse profclubs tegen elkaar oefenen, zullen live worden uitgezonden door FOX Sports. Daar zullen van de bovengenoemde wedstrijden ook Go Ahead Eagles - Telstar, De Graafschap - FC Volendam en Jong Ajax - Jong FC Utrecht te zien zijn. Daarnaast speelt AZ oefenduels tegen onder andere Genk en AS Monaco, terwijl Ajax clubs als Hertha BSC en RB Salzburg treft.

Oefenprogramma AZ 1:

Zaterdag 25 juli: AZ - KRC Genk 0-1 (Dessers)

Zaterdag 1 augustus: FC Utrecht - AZ 1-0 (Gustafson)

Woensdag 5 augustus: AZ - PEC Zwolle 0-1 (Flemming)

Zaterdag 8 augustus: AZ - Lille 2-1 (Sugawara, Ouwejan; Pied)

Zaterdag 15 augustus: AZ - AS Monaco 0-2 (Golovin, Ben Yedder)

Donderdag 20 augustus: AZ - Fortuna Sittard (afgelast)

Vrijdag 21 augustus: AZ - Telstar 1-1 (Koopmeiners, Benamar)

Zaterdag 29 augustus: ADO Den Haag - AZ 1-0 (Arweiler)

Donderdag 3 september: AZ - AA Gent 1-1 (Sugawara, Ngadeu)

Oefenprogramma Ajax 1:

Zaterdag 8 augustus: Ajax - RKC Waalwijk 6-1 (Antony 2x, Huntelaar 2x, Traoré, Ekkelenkamp; Van Grunsven)

Donderdag 13 augustus: Ajax - FC Utrecht 5-1 (Labyad 3x, Lang, Tagliafico; Boussaid)

Dinsdag 18 augustus: Wolfsberger AC - Ajax 0-2 (Promes, Gravenberch)

Zaterdag 22 augustus: RB Salzburg - Ajax 1-4 (Koïta; Gravenberch, Antony, v/d Beek, Rensch)

Dinsdag 25 augustus: Ajax - Holstein Kiel 5-2 (Traoré 2x, Ekkelenkamp 2x, Rensch)

Dinsdag 25 augustus: Ajax - Hertha BSC 1-0 (Labyad)

Zaterdag 29 augustus: Ajax - Eintracht Frankfurt 2-1 (Promes, Kudus; A. Silva)

Zondag 30 augustus: Ajax - Union Berlin 2-2 (Eiting, Ekkelenkamp; Ingvartsen, Bütler)

Zaterdag 5 september: Ajax - FC Augsburg 1-0 (Labyad)