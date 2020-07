Gooise Meren verlengt coronasteun voor ondernemers tot de herfst

Gooise Meren besloot afgelopen voorjaar een deel van de belastingen voor ondernemers te schrappen of pas later te innen. Dat zou eerst tot 1 juli kunnen, maar de gemeente heeft besloten de maatregelen te verlengen.

Lokale ondernemers hoeven tot aan oktober geen zogeheten precariobelasting te betalen. Dat is de belasting die wordt geheven op het gebruik van de openbare weg voor reclameborden of terrassen. Daarnaast mogen ondernemers hun onroerendezaakbelasting later betalen en wordt, als ondernemers een pand van de gemeente huren, de huur niet geïnd.

De gemeente gaat ook anders om met de toeristenbelasting. Die wordt nu vastgesteld om werkelijke aantallen in plaats van schattingen vooraf. Dat moet er onder meer voor zorgen dat ondernemers niet te veel hoeven te betalen.