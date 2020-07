Vakbonden roepen minister Hoekstra op het matje om KLM-deal

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens bestuurder Birte Nelen van FNV Cabine hadden minister Hoekstra en KLM afspraken over het steunpakket van 3,4 miljard euro moeten afstemmen met de vakbonden. "We willen van de minister horen waarom hij een gedetailleerd loonoffer vraagt aan de werknemers. Deze besluiten worden namelijk aan de cao-tafel genomen, mét inspraak van onze leden", aldus Nelen.

Gedwongen ontslagen

De bonden willen boven tafel krijgen wie besloten had om loonoffers in het steunpakket op te nemen. Hoekstra en KLM wijzen naar elkaar. Het personeel moet tot 20 procent inleveren op hun arbeidsvoorwaarden. Bovendien is het vrijwel zeker dat er gedwongen ontslagen vallen, nu bekend is geworden dat niet voldoende werknemers hebben gekozen voor de vrijwillige vertrekregeling. "In de deal worden offers gevraagd van werknemers, terwijl daar voor hen niets tegenover staat", vindt FNV.

De bonden willen ook weten wat Hoekstra heeft gedaan met de twee moties van de Tweede Kamer over het steunpakket. Een van de moties gaat over het ontzien van medewerkers die anderhalf keer modaal verdienen en de andere over arbeidsomstandigheden.

Jan van den Brink van FNV Grondpersoneel: "KLM zegt dat de moties niet tot aanpassing van de voorwaarden hebben geleid. Dit wekt de suggestie dat de minister de moties naast zich neerlegt. Dat willen we helder hebben."