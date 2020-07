Nog geen spoor van daders na gewapende overval op Hilversumse supermarkt

HILVERSUM - Er is nog geen spoor van de twee mannen die zaterdagavond een gewapende overval hebben gepleegd op de Albert Heijn-supermarkt aan de Hilversumse Gijsbrecht van Amstelstraat. Dat meldt de politie. De recherche hoopt dat mensen die in de buurt wonen mogelijk camerabeelden hebben.

De supermarkt werd vlak voor 22.00 uur overvallen door twee mannen. Ze bedreigden een aantal medewerkers met een wapen. Ze dwongen de medewerkers om geld af te staan. Met hun buit sloegen de mannen vervolgens razendsnel weer op de vlucht.

Na de overval werd in de wijde omgeving nog gezocht naar de verdachten, onder meer met een politiehelikopter. De mannen konden niet meer worden gevonden.

Het onderzoek naar de overval is nog in volle gang. De politie hoopt dat buurtbewoners rondom de Gijsbrecht van Amstelstraat camera's hebben hangen en beelden van de avond van de overval met de politie willen delen. De politie heeft al een buurtonderzoek gehouden en kijkt al naar camerabeelden die beschikbaar zijn in de hoop een spoor van de verdachten te ontdekken.

Twee verdachten

De politie heeft een signalement van de twee verdachten. Het gaat om twee mannen van rond de 18 jaar van rond de 1.75 meter lang. Ze spraken met een Marokkaans accent.

Een van de twee heeft een normaal postuur. Hij droeg een zwarte North Face-jas, een lichtgrijze broek, donkergrijze sneakers en zwarte gezichtsbedekking. De ander had een slank postuur, droeg een donkerblauwe regenjas, een donkerblauwe Adidas-trainingsbroek met een voetballogo en zwarte sneakers met opvallende wite logo's. Ook had hij een plastic tasje van de Lidl in zijn handen.