Grote zoekactie naar vermiste vrouw (50) in Geestmerambacht, blijkt aan overkant plas te lopen

LANGEDIJK - Met man en macht is gisterenmiddag in het Langedijkse recreatiegebied Geestmerambacht naar een vermiste 50-jarige vrouw gezocht. Behalve twee boten en een duikteam werd er ook politiehelikopter ingezet om haar te vinden. Niet veel later werd ze in goede gezondheid teruggevonden aan de overkant van de plas, meldt mediapartner Alkmaar Centraal .

De brandweerduikers waren op dat moment al begonnen aan een zoekactie in het water. De recreatieplas in Geestmerambacht - de Zomerdel - is geen veilig zwemwater. In de zomer van 2018 verdronk daar nog een 31-jarige Alkmaarder.

Open water

Volgens gebiedsbeheerder Johan de Jong geldt de Zomerdel als 'open water'. "Dat brengt de nodige risico's met zich mee. De plas is daar twintig meter diep. Dat betekent dat het water flink koud kan zijn en dat je kramp kan krijgen." Het lichaam van de Alkmaarder werd uiteindelijk middenin de plas door duikers teruggevonden.

In Geestmerambacht zijn acht officiële zwemstrandjes. "Daar wordt het water gecontroleerd en is het maximaal anderhalve meter diep. Buiten deze plekken is de veiligheid niet gegarandeerd", aldus de Jong.