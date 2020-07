Ruzie om 'buurtschildpad' Warmenhuizen: "Ze sterven een langzame hongerdood"

WARMENHUIZEN - Een daad van dierenliefde is in Warmenhuizen uitgelopen op een buurtruzie. Afgelopen week trof Ank Berkhout een zieke geelbuikschildpad aan in haar voortuin aan de Goudsboer. Nadat ze het dier had ondergebracht bij de schildpaddenopvang in Friesland, begonnen buurtbewoners het dier te missen. "Ze wilden dat ik het dier weer terug zou zetten."

Ank Berkhout is nog wel een beetje ontdaan van de akelige reacties uit de buurt. "Het is onze schildpad, zeiden buren tegen me. Of ik hem weer terug wilde brengen. Nou, dat gaat niet. Het is misschien een leuk gezicht, zo'n schildpad in de buurt, maar voor het dier is het een martelgang."

Ank krijgt bijval van de schilpaddenopvang in Friesland waar het dier naartoe is gebracht. "Het dier heeft schildrot, zit onder de parasieten en is sterk vermagerd", laat Gerard van der Wijk van de schildpaddenopvang in Friesland weten in een verklaring op de website.

De schildpad is onder behandeling de opvang in Friesland.