'Kermiscultuur moet immaterieel erfgoed worden'

NOORD-HOLLAND - De jaarlijkse kermissen zijn een begrip in Noord-Holland. Het feest is in tientallen dorpen en steden hét evenement van het jaar, waar velen maandenlang naar toe leven. Als het aan erfgoeddeskundige Karel Loeff ligt, wordt de kermiscultuur toegevoegd aan de lijst van immaterieel erfgoed. "Het is volkscultuur van de eerste orde."

Het vermoeden is dat de kermis ergens na 1023 vanuit Utrecht naar onze provincie is gekomen. "Maar het is moeilijk na te gaan. We weten wel dat er kermissen waren. In een vroege encyclopedie uit eind vijftiende eeuw, treffen we bijvoorbeeld een fictieve eenhoorn en koddig uitziende leeuwen, panters en een olifant aan, waarvan alleen de olifant realistisch is getekend. Olifant Hansken is in die tijd te zien op de kermissen in Nederland. Het dier komt jammerlijk aan zijn einde: hij verdrinkt in Muiden."

"Ieder jaar werd de kerk, of patroonheilige van de kerk, opnieuw geëerd. Dat ging gepaard met een jaarmarkt", aldus Koning. Later, aan het einde van de middeleeuwen, groeide de kerkmis uit tot het huidige volksfeest waar generatie op generatie naartoe gaat.

De kermistraditie stamt volgens historicus Lise Koning van het Noord-Hollands Archief al uit de middeleeuwen. In die tijd was de kermis nog verbonden aan de kerk. Het woord kermis is dan ook een verbastering van het woord kerkmis. Dat slaat op de wijding van de nieuw gebouwde kerk.

"Het was in die tijd niet moeilijk om aan drank te komen. In Amsterdam verkochten poffertjeskramen bijvoorbeeld punch en was het vooral de punch en het bier dat rijkelijk vloeiden. In 1892 staan naast de normale herbergen zeven biertenten op de Haarlemse kermis. Men nam het er dus echt van", vertelt Koning.

De komst van de jaarlijkse kermis werd destijds niet door iedereen met enthousiasme ontvangen. Volgens Koning is het altijd gepaard gegaan met kritiek uit religieuze hoek. Vooral in de negentiende eeuw.

Het is volgens haar dan ook niet vreemd dat dronkenschap en ordeverstoring een terugkerend probleem was. "Tegenstanders vonden de kermis te losbandig en onzedelijk."

Toch was de kermis voor velen ook een plek van ontspanning. Zo bood het de gewone Noord-Hollander de mogelijkheid even los te komen van het harde dagelijkse bestaan. "Als je kijkt naar de negentiende eeuw, dan zag je al dat hele families op de kermis afkwamen. Wat hen vooral aantrok was de drank en het vele eten", vertelt Koning.

De aantrekkingskracht tot de kermis is er volgens erfgoeddeskundige Karel Loeff nog steeds. Vooral het versterken van het saamhorigheidsgevoel maakt de kermis volgens hem tot een unieke aangelegenheid. "De kermis is voor heel veel mensen een ontmoetingsplek. Het is elk jaar weer spannend wie je dit jaar nou weer gaat ontmoeten en hoe die ontmoeting ontstaat."

Hoe kunnen we evengoed 'mooi an' staan op de kermis? Zo pakken ze dat aan in Hauwert

En in de kermis als ontmoetingsplek schuilt volgens Loeff ook het belang van de kermis in de kleine Noord-Hollandse dorpen. "We leven in een veranderende maatschappij, heel individualistisch. We spreken mensen niet meer zo vaak als vroeger en we hebben echt plekken nodig waar wij elkaar kunnen treffen", vertelt hij.

Volgens hem zijn er in dorpen tegenwoordig maar weinig van dit soort traditionele plekken voor ontspanning te vinden. "Terwijl die binding wel heel belangrijk is. Evenementen zijn echt nodig om samen te kunnen zijn. Het versterkt het dorpsgevoel."

Volksvermaak

Loeff schets het beeld van mensen die buiten het dorp zijn gaan wonen, maar speciaal voor de kermis weer even terug naar hun oude woonplaats gaan. Van opa's en oma's die over de kermis lopen met hun kleinkinderen tot ouders die voor even weer helemaal los kunnen gaan. "Dat is echt kermis. Het is volksvermaak nummer één en dat al honderden jaren lang."