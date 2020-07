Dieven trekken 's nachts 200 kilo aardappels uit pieperveld

ANNA PAULOWNA - Goed, er is wel eens vaker een aardappeltje van het land gestolen maar dit heeft de familie Hoedjes nog nooit meegemaakt. Afgelopen weekend is er een strook van 100 meter aan piepers uit het land gestolen. Dat komt neer op zo'n 200 kilo.

Het lijkt er op dat de dief of dieven de omgeving goed kennen. De aardappels, die nog niet eens volgroeid waren, zijn gestolen van een stuk land ver van het woonhuis van de familie. "Ze zullen er toch een aardig werk aan gehad hebben", vertelt Jolanda Hoedjes, "Ze hebben het loof zelfs teruggelegd zodat het net leek alsof er niks gebeurd was. Maar wij zien dat meteen."

De aardappelrovers wisten ook precies wat ze deden. "Hier even verderop staan pootaardappelen. Die kan je niet eten. Ze wisten dus precies waar ze moesten zijn. Het is gebeurd van zaterdag op zondag. Ik denk dat ze met tassen het veld zijn in gegaan."

Hoedjes vermoedt dat het niet om handel gaat, maar dat de piepers zijn gestolen voor eigen consumptie. "En misschien om wat uit te delen aan familie of zo. Mijn jongens hebben het ook meteen op Facebook gezet en we kregen al reacties terug dat het wel vaker gebeurt. Wij willen de collega's dan ook waarschuwen. Let op! Want hier ben je toch niet voor aan het werk?"