Ranken van eerste Schagense wijngaard knallen de grond uit

SCHAGEN - Het was een wild plan van vijf vrienden uit Schagen: een eigen wijngaard beginnen. Op zoek naar een goede plek kwamen ze uit op een stuk land bij de Terp Avendorp, net buiten de stad. Via crowdfunding kwam het geld bij elkaar en nu staan er 1700 ranken tevreden te groeien in het zonnetje.

Nick Zonneveld en Koen Zwaan zijn de afgevaardigden namens de inmiddels opgerichte stichting Avendorp die de lustig groeiende wijngaard in beheer heeft. "We hebben hier drie druivensoorten groeien", vertelt Koen die de groene vingers heeft van de club. "Ze hebben allemaal dezelfde onderstam. Van daar uit groeit hij en wordt einde seizoen zo'n 70 centimeter."

"Het is gewoon een heel mooi product", zegt Nick die de communicatie met alle deelnemers, sociale media en de pers onder zijn hoede heeft. "We kennen het voornamelijk uit Zuid-Europa. De klimaatsverandering is natuurlijk vooral negatief, maar voor wijn pakt het in deze regionen wel erg goed uit."

Adoptie

Om het project te financieren werd de hulp van het publiek ingeroepen, de mannen kozen daarom ook voor de oprichting van een stichting. Er konden 500 wijnranken worden geadopteerd, daarvan zijn er nog zo'n 60 vrij. "Schagen is een hele culinaire stad, veel restaurants, veel cafés", zegt Nick. "Dus we dachten: laten we het zo opzetten met de adoptie van de ranken. Mensen krijgen er per rank, per geslaagde oogst, een fles wijn voor terug."

"Hier staat de Gelber Muskateller, daar de Regent en verderop de Johanniter", wijst Koen aan. "De Gelber Muskateller is een zoete witte wijn, maar die kan je heel goed blenden met de andere wijnen. Johanniter kan een droge witte wijn worden. Die is heel erg resistent tegen alle schimmels die hier ook zijn en dat geldt ook voor de Regent. Dat zijn soorten die speciaal zijn ontwikkeld voor het klimaat hier in Noord-Europa."

Het zal nog wel even duren voor de eerste fles wijn van de eerste Schagense wijngaard in het glas kan worden gegoten. Aan het eind van dit seizoen worden de ranken eerst helemaal teruggesnoeid. "Dan krijg je een mooie sterke rank die straks de zware trossen goed kunnen dragen."