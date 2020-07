Personeel KLM loopt nog niet warm voor vrijwillige vertrekregeling

SCHIPHOL - Ruim 2.400 medewerkers van KLM hebben zich aangemeld voor de vrijwillige vertrekregeling bij de luchtvaartmaatschappij. Met die regeling hoopte het bedrijf gedwongen ontslagen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken. Waarschijnlijk is het aantal aanmeldingen niet genoeg om een grote ontslagronde te voorkomen.

"Later deze maand wordt bekendgemaakt welke aanvragen zijn toegekend. Pas dan kunnen we exacte aantallen noemen", stelde een woordvoerster van KLM over de vertrekregeling na berichtgeving door RTL Z en de NOS.

In totaal werken er zo'n 30.000 mensen bij de maatschappij. Naar verluidt gaat het om circa 6.000 banen die op de tocht staan bij de onderneming.

Loonoffer

Eerder vandaag gaf de Europese Commissie goedkeuring aan het steunpakket van de Nederlandse overheid aan KLM ter waarde van 3,4 miljard euro.

Er zijn harde voorwaarden verbonden aan de steun. Zo moet KLM de kosten structureel met 15 procent verlagen, waarbij banenverlies onvermijdelijk lijkt. Daarbij zou van alle werknemers een loonoffer worden gevraagd.