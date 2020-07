Strandtent mag deze winter blijven staan, maar mag niet open: "Heeft voor- en nadelen"

WIJK AAN ZEE - Het kabinet besloot vandaag dat exploitanten van 'tijdelijke strandtenten' hun paviljoens in oktober niet hoeven af te breken. Maar dat betekent niet dat de ondernemers de paviljoens open mogen houden voor klanten in de wintermaanden. Karin Cappelle van Paviljoen De Kust in Wijk aan Zee heeft daarom nog niet besloten wat nu wijsheid is.

Doordat de ondernemers vanwege de coronacrisis hard getroffen zijn, mogen zij hun strandtent de komende winter laten staan, maakte minister Ollogren vandaag bekend."Het enige voordeel is dat we niet hoeven af te breken en op te bouwen", zegt Cappelle. "Dat is mooi meegenomen: het scheelt ons veel werk en geld." Vernielingen Maar er zitten ook nadelen aan deze beslissing: "Onze strandtent blijft hier de hele winter onbeheerd staan. Daar maken wij ons een beetje zorgen om. We zijn bang voor vernielingen. Of je moet er permanente bewaking opzetten. We zijn er nog niet uit wat we gaan doen." Voor de strandtenthouders is het een probleem voor de iets langere termijn. De eerste prioriteit is mensen naar hun horecagelegenheid te krijgen.

Hoewel het mooi weer was en de vakantie gedeeltelijk is begonnen, zat de loop er op het strand vandaag nog niet echt in. Cappelle: "Er is best wat reuring, maar van echte drukte is nog geen sprake. Je merkt toch dat de mensen een beetje vrees houden in verband met corona. De binnenlandse toeristen wachten nog af." Onze oosterburen hebben de weg naar de kust al weg gevonden, vertelt de ondernemer: "De Duitsers zijn echt al in groten getale gekomen, maar de Nederlanders blijven nog weg. Ik hoop dat de vakantiegangers uit Noord-Holland en de rest van Nederland onze strandtenten nog wel weten te vinden. Ik ga ervan uit dat het beter wordt. Als de bouwvak begint en het mooi weer blijft, zal het zeker aantrekken."

