En weer rijdt een voertuig zich vast onder beruchte Aalsmeerse viaduct

AALSMEER - Bij de viaduct aan de Hornweg in Aalsmeer was het vandaag opnieuw raak. De bestuurder van een bestelbus zag te laat dat de maximale doorrijhoogte 2,5 meter was en kwam letterlijk klem zitten onder de brug.

En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt: in juni van dit jaar ramde een buschauffeur van Connexxion het viaduct. In 2018 reed een vakantieganger die op weg was naar huis zijn camper klem. Een jaar daarvoor, in november 2017, reed een vrachtwagenchauffeur zijn voertuig hier finaal aan gort. In totaal zouden er zeker meer dan 100 incidenten zijn geteld.

De lage doorrijhoogte van het viaduct is indertijd in samenspraak met de bewoners gekozen om hard rijden tegen te gaan en om sluipverkeer van vrachtwagens naar de bloemenveiling te voorkomen. In de praktijk blijkt dat bestuurders toch te laat de waarschuwingsborden zien.

Plan

Omwonenden hadden daarom zelf een plan gemaakt: maak een verkeersdrempel aan beide kanten van het viaduct om de snelheid eruit te halen. Ook zou daar een soort van lichtsignalering moeten komen, dat aanspringt als te hoge voertuigen toch doorrijden.

De gemeente Aalsmeer heeft indertijd toegezegd om naar de plannen te kijken, maar een definitieve oplossing is er nog niet, tot frustratie van omwonenden.