Kunstenaars geven Den Helder extra diepte met 3D-streetart: "Het wordt steeds groter"

DEN HELDER - In het centrum van de marinestad Den Helder verschijnen de komende weken op vijf plekken 3D-kunstwerken. Als je precies op de goede plek gaat staan, krijgt het kunstwerk diepte en komt het spontaan tot leven. Het is de derde editie van het evenement, gisteren zijn de eerste kunstenaars aan de slag gegaan.

De Poolse 3D-artist Gregor Wosik mocht het spits afbijten: bij de dubbele bolder in het centrum van de stad maakt hij een groot werk. "Het is zijn eigen ontwerp. Maar wat het wordt, mag ik nog niet zeggen. Dat moet een verrassing blijven", zegt kunstenaar Rianne te Kaat. Zij helpt hem vandaag een handje maar gaat zelf ook nog met een ontwerp aan de slag.

"Dit is de derde edtie en het wordt steeds groter", vertelt Manouk van Deutekom van Citymarketing Den Helder. "We hebben nu vijf locaties en dat is er weer één meer dan vorig jaar. Het mooie is dat mensen mee kunnen doen in de kunst. Als het af is, worden ze onderdeel van het kunstwerk door er in te gaan zitten of staan en dan heel veel foto's nemen. En die dan weer posten op sociale media."

Diepte

Gregor Wosik werkt op de achtergrond ondertussen hard door. Hij laat tijdens het schilderen op straat in het Duits weten dat het een deel van een haven wordt maar voor het af is, valt lastig te zien hoe die straks tot leven zal komen. "Je moet goed diepte kunnen zien", vertelt Te Kaat over het vak. "Je moet ook creatief zijn, want je moet steeds nieuwe ontwerpen kunnen maken."

3D-streetart begint al een mooie traditie te worden in de Helderse binnenstad. "Dat is wel onze bedoeling ja", zegt Van Deutekom daarover. "We zijn bezig om het uit te breiden en er ook prijsvragen aan te hangen. Het is echt een opkikkertje voor de binnenstad."

Rianne te Kaat en Gregor Wosik moeten nog even flink doorpakken. Ze hebben nog twee dagen om hun kunstwerk af te ronden. In de weken daarna komt er steeds op een andere plek een kunstwerk bij. "Het ontwerp voor mijn eigen werk moet ik nog maken", zegt Te Kaat met een lach. "Voor dit werk is het best wel snel, maar Gregor heeft al veel grote werken gemaakt. Het komt dus vast goed!"