Eindbestemming: Texel! Iconische stuurhut naar juttersmuseum: "Niet gejut, wel mooi"

TEXEL - Trots en nostalgie voor de Texelaars. Het stuurhuis van de voormalige TESO-veerboot Schulpengat is terug. Tot twee jaar geleden voer het schip tussen Texel en Den Helder. Nu is alleen het stuurhuis nog over. Dat wordt een bijzonder museumstuk bij het juttersmuseum Flora op het eiland. "Het is niet gejut of aangespoeld, maar wel mooi!"

NH Nieuws/ Matthijs Gemmink

De kade van de haven in Oudeschild is al gauw gevuld met Texelaars die willen zien hoe 'hun' stuurhuis voor de allereerste keer op Texel komt. "Hij heeft 26 jaar tussen Texel en Den Helder gevaren en nu is hij inderdaad voor het eerst echt op het eiland", zegt Judith van der Zee van het juttersmuseum Flora met een lach. Lekker naar huis "Ik ben jaren iedere dag heen en weer geweest met de Schulpengat. Hier staat een vertrouwd apparaat hoor. Fijn dat ie weer terug is", vertelt Texelaar Ben Daalder. Hij haalt op de kade herinneringen op met jutter Jan Uitgeest. "Als je naar Den Helder kwam en je zag hem in de haven liggen, dan was het: nou, we gaan weer lekker naar huis. Naar Texel."

Schulpengat Juttersmuseum Flora/ André Eelman

Schulpengat Juttersmuseum Flora/ André Eelman

Schulpengat Juttersmuseum Flora/ André Eelman