Wéér hebben vandalen het gemunt op Hilversumse bijenkasten: "De helft van de bijen is dood"

Naast de dode bijen kan Ben ook wel zijn honingoogst wel vergeten. "Er zat een hele mooie oogst van lindehoning aan te komen. Het resultaat van heel hard werken. Dat kan nu allemaal de prullenbak in."

Zoveelste keer

Het is allesbehalve de eerste keer dat de bijenkasten van de Hilversummer het moeten ontgelden. Het was eerder dit jaar al raak en vorig jaar ook al twee keer. "Ik word er zo ontzettend boos van, maar ook gewoon moedeloos. Wat heeft dit nou voor zin? Elke keer vraag ik me weer af of ik hier wel mee door moet gaan, als het steeds zo ruw verpest wordt."

Zelf vermoedt Ben dat de baldadigheid het werk is van hangjongeren. "Hard bewijs heb ik niet, maar er hangen hier regelmatig jongeren rond. Ik denk dat ze op de een of andere manier een baldadige bui krijgen en dan maar die kasten om gaan trappen. Ik vraag me af wat daar nou leuk aan is. Ze hebben geen idee wat ze aanrichten."

Beveiligingscamera

Nu het weer raak is, gaat Ben nog maar eens kijken of er bewakingscamera's opgehangen kunnen worden. "Kennelijk is dat nodig. Het is jammer, maar het moet dan maar", vertelt hij. "We hebben na de vorige keer al besloten dat die camera er moet komen, maar het is er tot nu toe nog niet van gekomen. Daar ga ik nu maar weer eens werk van maken."