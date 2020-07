Overal blijdschap, behalve op Texel: daar mogen strandpaviljoenen niet blijven staan

TEXEL - Het klonk vanochtend zo mooi: minister Kajsa Ollongren gaf aan dat alle zomerpaviljoenen van de strandtenthouders ook in de winter mogen blijven staan. Maar schijn bedriegt. Want waar het straks langs de hele kuststrook is toegestaan, grijpen de Texelse strandpaviljoenhouders mis. Zij krijgen van hun gemeente geen toestemming.

Het is zuur, geeft Koen Witte namens de Texelse strandpaviljoenhouders toe. "Vooral de afwachtende en de aftastende houding van de gemeente. Want je zou het ook kunnen omdraaien en net als andere gemeenten alle medewerking willen verlenen. Nu zijn de paviljoenhouders weer onnodig veel geld kwijt aan het afbreken en opbouwen, terwijl de paviljoens op andere plekken langs de kust de hele winter mogen blijven staan." Niet meewerken De gemeente had al voor de uitspraak van de minister aangegeven niet mee te willen werken. Tweeënhalve week geleden schreef ze in een brief aan de paviljoenhouders dat er 'geen uitzondering' zou worden gemaakt. Zo gaf ze aan zich zorgen te maken over het gebrek aan toezicht bij de dichtgetimmerde gebouwen, de kans op schade of rommel op het strand met slecht weer en het feit dat een positief besluit gevolgen kan hebben voor de toekomst. "Ongeacht de tijdelijke aard van de situatie, zijn er dus extra kosten en risico's aan verbonden, evenals juridische en verzekeringsaspecten te regelen, wanneer er niet-permanente bebouwing jaarrond op het strand blijft staan", aldus de gemeente. "Open of gesloten." Daarbij vindt Texel het niet kies om de ene ondernemer wel te helpen en de ander niet. "Te verwachten valt dat andere exploitanten ook hun bebouwing willen laten staan. Om grotendeels dezelfde redenen kan de gemeente daar ook geen gehoor aan geven." Bekijk hieronder de reactie van strandpaviljoenhouder Koen Witte: Tekst gaat verder onder de video.

Toch vindt Witte dat de paviljoenhouders niet met een onredelijk verzoek komen. "Het gaat nog maar om drie paviljoens die in de winter worden afgebouwd, de rest is al wintervast. En we vragen geen geld, we vragen alleen maar om ons nog even te laten staan." De gemeente is vandaag om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.