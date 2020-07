Pirates met extra stootkracht richting nieuw honkbalseizoen

Quote

Bovendien hebben de Pirates een kwaliteitsinjectie gekregen vanuit de Amerikaanse Minor League. Doordat de competitie in de Verenigde Staten vanwege het coronavirus stilligt, heeft Pirates twee pitchers kunnen toevoegen aan de selectie. Pitchers Donny Breek en Tom de Blok spelen daarom dit seizoen op Sportpark Ookmeer.

Toen het coronavirus in de Verenigde Staten uitbrak moest de Amsterdamse Tom de Blok dan ook halsoverkop terug naar Nederland. ‘’Het was een bijzonder hectische periode, maar gelukkig kan ik nu alsnog hier wedstrijden spelen. Een jaar niet spelen zou hebben betekend dat ik stil stond in mijn ontwikkeling.’’