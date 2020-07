Kortenhoevers na eigen onderzoek over provinciale natuurplannen: "Bom onder plannen"

De provincie Noord-Holland wil honderden hectare grond dat in het bezit is van de dorpsbewoners van weilanden omtoveren tot zogeheten nat schraalland. De bewoners zijn daar fel op tegen.

Het ecologische adviesbureau Bargerveen heeft op verzoek van de grondeigenaren zelf onderzoek gedaan in hoeverre de natuurambities van de provincie Noord-Holland haalbaar zijn in het gebied. "Onze mooie dorpsomgeving zou daarmee veranderen in een watergebied en de weilanden met koeien en schapen zouden uit ons mooie polderlandschap verdwijnen en waardoor de muggen- en knuttenpopulatie zou toenemen", aldus voorzitter van de vereniging Matthijs van den Adel.

Vereenvoudiging

Het onderzoek van Bargerveen concludeert dat de provincie bij het maken van de plannen uitgegaan is van grove schattingen en dat er geen goed onderzoek is gedaan naar de staat van het gebied. "De bodemkaart van Kortenhoef-Oost bleek een (veel) te sterke vereenvoudiging van de werkelijke variatie", zo valt te lezen in het rapport. Daarnaast is er niet rekening gehouden met het flucturende grondwaterpeil en zijn de plannen voor de ontwikkeling van waterwoningen in het gebied in strijd zijn met de doelstellingen van het Natuurnetwerk Nederland.