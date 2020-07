Man doodgeschoten in Hoofddorp, politie op zoek naar mogelijke tweede verdachte

HOOFDDORP - Bij een schietpartij voor de ingang van een flat op de Opaallaan in Hoofddorp is vanmiddag een man om het leven gekomen. Na de schietpartij werd het slachtoffer enige tijd gereanimeerd, maar dat heeft niet mogen baten.

De politie heeft direct na de melding een verdachte aan kunnen houden in de buurt van de schietpartij. "We doen momenteel onderzoek of er nog meer verdachten betrokken zijn", vertelt politiewoordvoerder Willem Gijtenbeek tegenover NH Nieuws.

Tweede verdachte

In de eerste melding die de politie kreeg, werd er namelijk gesproken van een tweede verdachte, die in een auto zou zijn weggevlucht. De politie heeft nog niet kunnen verifiëren dat er een tweede verdachte is, maar agenten in kogelwerende vesten zijn op zoek naar deze persoon. Ook zijn er een helikopter en speurhonden ingezet.

De politie doet uitgebreid onderzoek in de buurt. Omdat de schietpartij direct voor de ingang van een flat was, kunnen bezoekers op dit moment niet in of uit de flat.