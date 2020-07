Al zeventig jaar zoemen er duizenden bijen in het Hilversumse Corversbos

Hoewel de Bijenschans Corversbos 'pas' zeventig jaar bestaat, worden er al veel langer bijen gehouden tussen de bomen van het bos. Al halverwege de negentiende eeuw wordt er op historische kaarten melding gemaakt van een bijenschans in het bos, maar waarschijnlijk zaten ze er toen al veel langer. "Het imkeren was vroeger heel belangrijk in Hilversum, onder meer voor de boekweitteelt. Rondom Hilversum waren wel zeventig plekken waar imkers aan de gang konden met hun bijenkasten", vertelt voorzitter Bart Keijser. "Daar zijn nu nog maar een paar plekken van over."

De bijenschans in het Corversbos werd zeventig jaar geleden opnieuw in gebruik genomen, nadat hij een poos was weggeweest. Tot op de dag van vandaag vliegen er duizenden bijen rond om honing te maken. De bijenschans is vandaag de dag misschien wel levendiger dan ooit. Met regelmaat worden er onder meer lessen aan schoolklassen gegeven over het werk van de bijen en hoe belangrijk dat is voor de natuur.

Echte Hilversumse honing

De bijenschans opent elke week nog haar deuren. Elke zaterdag kunnen belangstellenden langskomen om het werk van de imkers te bewonderen of een potje echte Hilversumse honing te kopen.

NH Gooi bracht afgelopen weekend een bezoekje aan de bijenschans en keek hoe de imkers hun werk doen: