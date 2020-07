Letterlijke en figuurlijke mijlpaal voor AZ

ALKMAAR - Maandagochtend is de volgende stap gezet in de richting van het nieuwe dak van het AZ-stadion. In de aanwezigheid van onder andere Robert Eenhoorn is de eerste paal de grond in gegaan. De algemeen directeur is blij met de volgende stap in het proces.

"Er zijn veel mooie momenten", zegt Eenhoorn. "De terugkeer in het stadion, de deal die we hebben kunnen sluiten en nu de eerste paal. En er zullen nog meer mooie momenten komen want het is een traject waar we nog wel even bezig mee zullen zijn."

Met de eerste paal die de grond in is gegaan komt ook het eindresultaat weer een stapje dichter bij. "We weten hoe het er uit komt te zien en dat houdt je bezig. En je weet, er zijn werkzaamheden nodig maar het eindproduct zal straks heel mooi zijn. Als straks de staalconstructie er op gezet wordt dat zal ook wel weer een moment zijn, dan krijg je een wat beter beeld van hoe het er uit komt te zien."