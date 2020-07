Larens kermisterrein voor even een kerk: samen bidden tussen de attracties

De 'kermismis' is ondertussen een ware traditie in Laren. Op de zondag van de kermisweek wordt een deel van het kermisterrein even omgetoverd tot kerk. Meestal is de baan van de botsauto's voor even het 'huis van god', gisteren stonden de provisorische kerkbanken opgebouwd voor de bekende poffertjeskraam.

De kerkbanken waren tot de laatste stoel gevuld, al was het door alle coronamaatregelen wel een stuk rustiger dan normaal. De kerkbanken waren vooral gevuld met kermispersoneel, anderen werden opgeroepen om de kermismis via een livestream te volgen.

Mis in het teken van hoop

De kermismis stond in het teken van hoop. De hoop werd uitgesproken dat de kermisexploitanten hun attracties snel weer op volle toeren kunnen laten draaien. Het coronavirus en alle maatregelen zorgen ervoor dat dat nog niet kan. Ook in Laren was de kermis afgelopen week flink uitgedund. Waar normaal tientallen attracties staan, stonden nu slechts enkele attracties verspreid over de Brink.