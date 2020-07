Europese Commissie keurt miljardensteun KLM goed

De Europese Commissie is akkoord met de 3,4 miljard euro aan leningen en garanties die KLM krijg van de Nederlandse overheid. KLM is volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager van cruciaal belang voor de Nederlandse economie wat betreft werkgelegenheid en bereikbaarheid. De miljardensteun is bedoeld om KLM door de coronacrisis te slepen.