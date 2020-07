Oud-Ajacied Vaclav Cerny naar FC Twente

De 22-jarige Tsjech meldt zich vandaag voor het eerst op het trainingsveld van zijn nieuwe club. "Ik ben heel blij met FC Twente, ik wil hier vechten voor een plek. Ik heb een fijn gesprek gehad met trainer Ron Jans, dat gaf vertrouwen", meldde Cerny.

Cerny kwam op 16-jarige leeftijd naar Amsterdam en stond te boek als een groot talent in de jeugdopleiding. In maart 2015 debuteerde hij al in Jong Ajax. Hetzelfde jaar gunde toenmalig trainer Frank de Boer hem ook de ook zijn eerste speelminuten in het eerste elftal. Uiteindelijk speelde Cerny 29 officiële wedstrijden voor Ajax waarin hij vier doelpunten maakte. Voor Jong Ajax scoorde hij 31 keer in 69 duels. Afgelopen zomer nam FC Utrecht hem over. In de Domstad speelde hij zestien wedstrijden.