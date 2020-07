Wim Suurbier was graag geziene gast in lunchroom ITaly: "Hij was bijna familie"

AMSTELVEEN - Het tragische overlijden van oud-voetbalinternational Wim Suurbier is ook hard aangekomen bij de medewerkers van lunchroom ITaly in Amstelveen. Suurbier was als Amstelvener daar een graag geziene gast. Hij overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Wim Suurbier overleden - Denise/Wim Suurbier (bewerking: NH Nieuws)

"Een paar dagen voordat Wim in april werd opgenomen in het ziekenhuis kwam hij nog langs om broodjes te bestellen," vertelt Denise die samen met haar ouders eigenaar is van de lunchroom. Van vrienden en klanten had ze al opgevangen dat het minder goed met hem ging maar toch kwam het overlijden onverwacht. Familie Ze houdt warme gevoelens over aan Wim Suurbier. Wim kwam acht jaar lang bijna dagelijks langs als vaste klant maar eigenlijk was hij lid van de familie, zegt Denise. Ze ziet hem nog zo zitten aan de bar als hij langs kwam om een praatje te maken. "Gewoon om gezellig te kletsen en grapjes te maken."

"Vaak bestelde Wim een tomatensoep, een tosti of gewoon een kop koffie of thee," blikt Denise terug. "Hij zat dan ook regelmatig met zijn vrienden hier te lunchen. En vaak ging het dan over voetbal. Weet je, het was gewoon een leuke, gezellige, vriendelijke man. Altijd vrolijk!"