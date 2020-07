Hilversums poppodium en filmtheater willen bijna vier ton om verliezen op te vangen

Net als veel andere theaters, bioscopen en concertzalen hebben De Vorstin en het Filmtheater Hilversum zwaar te lijden door de coronacrisis. Omdat ze vanwege het rondwarende coronavirus lange dicht moesten, zijn ze tienduizenden euro's aan onder meer entreegelden misgelopen. Ook nu ze weer open zijn, kunnen ze door de geldende coronamaatregelen nog niet op volle toeren draaien.

De twee Hilversumse cultuurinstellingen maken aanspraak om geld van uit het landelijke coronafonds van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Die steun is alleen beschikbaar voor een beperkt aantal aangewezen culturele instellingen.

Grote verliezen die blijven oplopen

Van het geld uit het fonds moet 225.000 euro naar poppodium De Vorstin gaan, 141.000 euro gaat dan naar Filmtheater Hilversum. De steun is volgens de Hilversumse cultuurwethouder Gerard Kuipers broodnodig. "De verliezen zijn echt groot en blijven maar oplopen. Als je alleen al kijkt naar de grote zaal van De Vorstin kun je de rekensom snel maken. Daar kunnen normaal 850 mensen in, nu nog maar 75 per keer. Dat klinkt natuurlijk als een gezellig intiem concert, maar de schade is per keer gigantisch", zegt de wethouder op NH Gooi Radio.

Met het geld moeten De Vorstin en Filmtheater Hilversum 'de boel weer kunnen opstarten', zo stelt de wethouder. "We willen natuurlijk allemaal dat ze weer kunnen gaan draaien. Daar hebben wij plezier van, maar ook al die mensen die er hard werken. Daar moet dit bedrag aan bijdragen."