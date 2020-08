West-Friesland Corona klap voor West-Friese werkgelegenheid: 'Als het weer op slot gaat, is er echt een probleem'

WEST-FRIESLAND - De coronacrisis heeft voor een flinke groei gezorgd van de werkloosheid in West-Friesland. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Vooral jongeren zijn het slachtoffer, maar toch is er ook alweer sprake van een licht herstel. Of dat doorzet, is nog onzeker.

Ook bij uitkeringsorganisatie UWV kwam de crisis onverwachts. "We hebben weken gehad waar we zes tot zeven keer meer WW-aanvragen hebben gehad dan normaal. Er waren periodes dat de klappen groter waren dan we hadden verwacht", vertelt regiomanager Hans Tromp. Na de lockdown steeg het aantal mensen met een WW-uitkering in een maand tijd met ruim veertien procent (3.265 in totaal). En de jongeren (tot 27 jaar) waren het grootste slachtoffer: het aantal dat een WW-uitkering aanvroeg steeg met 50 procent. Daarnaast kwam ook nog een groep jongeren in de bijstand terecht. Volgens Marjolijn Dölle, directeur van de West-Friese bijstandsorganisatie Werksaam is dat geen verrassing. "Ze hebben vaak flexcontracten of werken nog te kort om recht op WW te hebben opgebouwd. Die komen dan in de bijstand." Bekijk hier de ontwikkeling van de WW-uitkering van februari tot en met juni. Tekst gaat verder onder de grafiek.

Ook Minke Smit, mede-eigenaar van uitzendbureau Werkplein, ziet de problemen bij de jongere doelgroep. "Jongeren missen vaak nog de ervaring. En als het slecht gaat met bedrijven, hebben ze geen tijd en geen geld om in ze te investeren. Zeker als een jongere wat problemen heeft, merk je dat ze nu op de arbeidsmarkt buiten de boot vallen." Grootste klappen bij horeca Al met al ziet ze in het algemeen een onzekere situatie voor bedrijven. "Een heel aantal sectoren, zoals bij ons de bouw en de schoonmaak, lopen wel door. Maar je ziet toch dat ze minder makkelijk nieuwe mensen aannemen. Het is een te onzekere tijd om vaste verbindingen aan te gaan." Tekst gaat verder onder de foto

De grootste problemen liggen al met al in de horeca. "Wij konden zeker 60 procent van onze veelal jonge uitzendkrachten niet meer kwijt bij horecabedrijven", vertelt een horeca-uitzendbureau uit de regio. "En hoewel de horeca even weer begon aan te trekken, zakt de vraag nu weer in en is er nauwelijks vraag naar onze uitzendkrachten.

Quote "West-Friesland staat er wat beter voor dan ander regio's" Hans tromp, regiomanager uwv

En dan doet West-Friesland het naar omstandigheden nog niet eens zo slecht, vergeleken met andere plekken in de provincie. "West-Friesland staat er iets beter voor dan andere regio's. We zijn hier niet afhankelijk van één of twee sectoren. Mensen zijn in veel beroepsgroepen werkzaam. En we werken bovendien heel nauw samen met de Westfriese Bedrijvengroep, gemeentes, werkgevers en we proberen de schade zoveel mogelijk te beperken", aldus UWV-regiomanager Hans Tromp. Bekijk hieronder hoe het zit met de werkloosheid in jouw gemeente: Tekst gaat onder het kaartje verder

Hoe ziet de toekomst eruit? Sinds mei is te zien dat de werkgelegenheid zich voorzichtig herstelt. En de vraag is natuurlijk of dat door gaat zetten. "Dat zal heel erg afhangen of er een tweede coronagolf komt. Als het land weer op slot gaat, hebben we een heel groot probleem", legt Werksaam-directeur Marjolijn Dölle uit. De UWV-regiomanager vult haar aan. "Maar we verwachten dat alles goed blijft gaan, dat we heel snel op het niveau zitten van de voor de coronacrisis. Ondertussen proberen ook Werksaam en het UWV samen op te trekken om de werkloosheid terug te dringen. Want ook als het herstel zich wel doorzet, blijven er nog steeds werklozen en aan de andere kant ook vacatures die niet ingevuld kunnen worden.

