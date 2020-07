Politie zoekt naar weggelopen Dion (14) uit Bakkum

BAKKUM - De politie Noord-Holland Noord maakt zich zorgen om de 14-jarige Dion Bernhardt. Hij wordt sinds vrijdag vermist, nadat hij wegliep uit een jeugdzorginstelling in Bakkum. Sindsdien is er niets meer van de tiener vernomen.

Dion is op vrijdag 10 juli weggelopen uit jeugdzorginstelling Horizon locatie Antonius in Bakkum. Vrijdagmiddag werd hij rond 15.15 uur nog gezien bij het station in Alkmaar. Zijn moeder deelt op Facebook haar vermoedens dat hij mogelijk bij vrienden in Alkmaar of Bergen zit.

Signalement

Dion is 1.64 cm lang, heeft kort, zwart krullend haar ,bruine ogen en een wat forser postuur. Vermoedelijk draagt hij een zwart of bruin trainingspak.

De politie vraagt mensen naar hem uit te kijken. Wie meer weet over de vermissing van Dion, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.