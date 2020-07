Streep door Heerhugowaard Live: line-up verplaatst naar 2021

HEERHUGOWAARD - Het tweedaagse muziekfestival Heerhugowaard Live, dat eind september zou plaatsvinden, is definitief afgelast. Na maanden onzekerheid, heeft de organisatie in overleg met de gemeente en de artiesten besloten om de editie van 2020 niet door te laten gaan.

Na overleg is besloten de complete programmering door te schuiven naar vrijdag 24 en zaterdag 25 September 2021. De gekochte kaarten blijven geldig voor de editie van 2021.

Onder meer Jeroen van der Boom, Golden Earring en de Edwin Evers Band zouden optreden tijdens het muziekevenement in Heerhugowaard.

"We hebben alle mogelijkheden bekeken met de artiesten, boekingskantoren en de gemeente. Maar zijn helaas tot de conclusie gekomen dat het organiseren van Heerhugowaard Live dit jaar, met de huidige maatregelen van het RIVM, niet haalbaar is", laat de organisatie weten via een bericht op Facebook.

De organisatie heeft iedereen met een ticket vrijdag ingelicht en houdt hen via de website en social media op de hoogte. "We gaan er dan vanuit dat we volgend jaar dit feest dubbel & dwars gaan inhalen", aldus de organisatie.