Tim (10) vist opnieuw bom uit Enkhuizer haven

ENKHUIZEN - Opnieuw viste de Enkhuizer Tim van der Gulik (10) een bom uit het water. Vorig jaar haalde hij tijdens het magneetvissen een granaat op, nu was het bij de Harlingensteiger weer raak. Al was de bom deze keer aanzienlijk groter.

Het gebeurt wel vaker dat bij de Harlingensteiger explosieven worden opgevist door magneetvissers. Vorig jaar liet de gemeente weten zich nog te oriënteren of verder onderzoek noodzakelijk was. De uitkomst daarvan is onduidelijk.