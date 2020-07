Katwouder Lasse (15) redde inzittenden uit Porsche in sloot: "Nog een beetje in shock"

KATWOUDE - Dat de inzittenden van de Porsche die gisteravond op de Hoogedijk in Katwoude over de kop sloeg het ongeluk kunnen navertellen, hebben ze grotendeels te danken aan Lasse. Toen de 15-jarige zoon van het gezin Hintzen de auto ondersteboven in de sloot voor hun woning zag liggen, twijfelde hij geen moment en sprong het water in. "Het was best wel eng, want ik zag mensen op de ramen bonken."

"Ik heb eerst de voorste deur opengemaakt, waarna de bestuurder eruitkwam. Vanwege de modder was dat best wel zwaar, maar het is toch gelukt, dankzij de adrenaline denk ik." Een andere inzittende kwam op eigen kracht uit de auto. "Maar toen hoorde ik nog iemand 'help' roepen." Lasse ontdekt dat het slachtoffer de veiligheidsgordel niet los kreeg. "De auto lag al voor driekwart onder water", schetst hij de situatie.

In de voortuin aangekomen zag Lasse een Porsche Panamera 4S ondersteboven in de sloot liggen. "Er kwam rook vanaf", vertelt hij. Terwijl Lasses vader direct 112 belde, sprong hijzelf de sloot in. Bijgestaan door een buurman die op het tumult was afgekomen, probeerde hij de inzittenden te bevrijden.

Lasse zat gisteravond rond 18.30 uur in de schuur messen te slijpen toen hij een enorm kabaal hoorde. "Ik dacht dat er ergens een container werd leeggegooid", vertelt hij aan NH Nieuws. "Maar toen mijn broertje riep dat er een auto was omgeslagen, ben ik heel hard gaan rennen."

"Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt"

Met dank aan zijn zusje had Lasse snel een keukenmes in z'n handen. "Daarmee heb ik de gordel losgesneden" vertelt hij. Niet veel later stonden de vier inzittenden op het ongedeerd op het droge.

"Best een wonder dat er niemand gewond is geraakt", zegt de Katwouder, die in sneltreinvaart opsomt wat de auto had geraakt voordat 'ie in het water belandde. "Een lantaarnpaal, een heg, twee gemetselde palen, een container en een boompje." In de geraakte heg zijn wel slachtoffers gevallen, aldus Lasse. "Een paar koolmeesjes."

Brokstukken

Van die gemetselde palen, heeft het gezin in de loop van de avond kilo's wegende brokstukken teruggevonden. "Die lagen 65 meter verderop, achterin het weiland", benadrukt Lasse de impact van de crash. "Gelukkig liepen daar gisteren geen schapen."

Lasse is nuchter onder zijn reddingsactie, maar beseft dat het veel erger had kunnen aflopen. "Ik ben nog wel een beetje in shock, als er iemand was overleden had ik waarschijnlijk niet zo rustig kunnen vertellen."

Een woordvoerder van de politie vertelt dat de inzittenden voor controle zijn meegenomen naar het ziekenhuis, maar kan niet bevestigen dat ze inderdaad ongedeerd zijn gebleven. Of de bestuurder onder invloed was, is - net als de snelheid - onderwerp van onderzoek.