Amsterdam Weer grote drukte op de Wallen: "Alsof corona niet bestaat"

AMSTERDAM - Je kon er een kanon afschieten, maar het lijkt gedaan met de rust. De afgelopen dagen bezoeken toeristen - alsof er geen corona is - weer massaal de Wallen. Voor de ondernemers een verademing, maar voor de bewoners is het schrikken. Door de drukte is het in vele straten onmogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. "Ik laat de hond maar uit met een mondkapje op."

"Ik moet slalommend door de straten heen", vertelt Yet ten Hoorn, die woont op het Oudekerksplein. Als binnenstadbewoner geniet ze best van een beetje reuring, maar ze vindt het niet normaal dat ze gisteravond tijdens de coronacrisis onderstaande foto kon maken. Het is onmogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, dus draagt ze nu maar tijdens het lopen met de hond een mondkapje.

Ook andere buurtbewoners worden geconfronteerd met de gevolgen van het terugkerende toerisme. "Ik ben verpleegkundige en wil mij gewoon verantwoordelijk kunnen gedragen op straat", vertelt Simon Bakker als bewoner van de Enge Kerksteeg. Hij heeft samen met andere bewoners een geveltuintje aangelegd. Dat de bloemetjes bloeien is misschien wel het beste voorbeeld van het Wallengebied zonder toeristen. "Normaal werden ze ondergekotst of wordt er overheen geplast." Inmiddels vissen de omwonenden alweer de eerste lachgaspatronen uit hun tuintjes. "En ook een zakje met wit poeder lag alweer tussen de plantjes", vertelt Simon. Toeristen Toeristen die Amsterdam bezoeken zijn verbaasd over de lakse houding in de stad tegenover de coronamaatregelen: "In Duitsland zijn de mensen zich heel bewust van de afstand tussen elkaar en is er ook veel angst onder de mensen, maar hier is het alsof corona niet bestaat", vertelt een Duitse toerist. Ook twee Belgische meisjes zijn geschrokken. "Ik ben best angstig hier in Amsterdam, maar mijn mondkapje zet ik maar niet op omdat niemand dat hier doet." Borden Toch zit de gemeente niet stil. Afgelopen vrijdag werd bekend dat er een druktemeter wordt ingezet op de Wallen. Zodra een te grote hoeveelheid mensen op een locatie wordt gemeten, zal een team van gastheren en -vrouwen de toegang van enkele stegen of straten doseren. Daarnaast zijn er in de binnenstad ook borden geplaatst met de tekst: 'Houd 1,5 meter afstand'. Het helpt niet dat de grote waarschuwingsborden alleen in het Nederlands zijn geschreven. Toeristen hebben vaak geen idee wat er staat. I"ets met Covid?", vraagt een Franse toerist zich af. "Nee", zegt zijn vrouw resoluut.

Buurtbewoner Yet hoopt dat er passende maatregelen komen zodat bezoekers zich bewust worden van de 1,5 meter afstand. "Waarschuwingsborden in het Engels zouden al heel fijn zijn, maar misschien ook eenrichtingsverkeer in de smalle stegen?" Ze heeft haar punt nog niet gemaakt of een toerist botst alweer tegen haar op. "Dit bedoel ik dus."