Oud-Ajacied Wim Suurbier (75) overleden

De voormalige vleugelverdediger speelde tussen 1964 en 1977 voor Ajax. Suurbier won met de Amsterdamse club onder meer drie keer de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League. Hij kwam zestig keer in actie voor Oranje. Suurbier speelde twee (verloren) WK-finales.

Na zijn vertrek bij Ajax speelde Suurbier onder meer voor Schalke 04, Metz en Sparta Rotterdam. Ook kwam hij in de Verenigde Staten nog voor een aantal Amerikaanse clubs uit, soms als speler-trainer. Door een knieblessure moest hij zijn actieve loopbaan in het seizoen 1986-1987 beëindigen. Daarna was hij vooral in de VS nog een paar jaar werkzaam als trainer.