Flamingo's gespot bij Durgerdam: tropische verrassing in de polder

DURGERDAM - Vijf in roze maatpak gestoken exoten verblijden dit weekeinde de harten van natuurliefhebbers in Amsterdam-Noord. In de polder IJdoorn, vlak bij Durgerdam, stapten zomaar een paar flamingo's rond in de Noord-Hollandse blubber.

Visbeen is professioneel natuurliefhebber en werkt voor Landschap Noord-Holland. Al jaren zet hij zich in voor natuurbescherming in het algemeen, en die van de Noord-Hollandse weidevogels in het bijzonder. Maar zelfs al loop je bijna permanent met een verrekijker aan je ogen door het land, nog altijd val je van geregeld van de ene verbazing in de andere.

Visbeen: "Het zijn vijf volwassen dieren en twee nog jonge vogels, waarschijnlijk van vorig jaar. We weten dat ze uit Spanje komen omdat twee dieren ringen aan hun poten hebben met een cijfercode. Daaruit kunnen we opmaken dat ze zijn geringd in de buurt van Malaga. Je hebt daar een meertje, de Laguna de Fuente de Piedra, waar soms wel 20.000 flamingo's samen komen. Ik ben er wel eens geweest: je weet niet wat je ziet. En nu lopen er een paar door mijn eigen achtertuin!"

Als er een flamingo te zien is in Noord-Holland, gaat het vaak om een exemplaar dat is ontsnapt uit een dierentuin. Dit zijn echter wilde flamingo's die uit vrije wil hiernaartoe zijn gekomen.

Je komt zelden flamingo's tegen in Noord-Holland. Vandaar dat Frank Visbeen op de dag dat hij met vakantie zou gaan extra vroeg is opgestaan om de vogels te zien. "Dat is wel weer eens wat anders dan een grutto!"

In een plasje ten noorden van Durgerdam lopen de flamingo's met hun kop heen en weer bewegend door het water. "Ze eten waarschijnlijk kleine diertjes zoals watervlooien, kreeftachtigen en insecten en zo. Die zeven ze met die rare snavel uit het water. Maar eigenlijk weten we dat niet precies. Zoals we eigenlijk ook niet weten wat ze hier komen doen. Waarom zijn ze tweeduizend kilometer naar het noorden gevlogen? Er was niet een storm of zo deze kant op die ze heeft meegevoerd. Het is een raadsel."

Het is trouwens niet de eerste keer dat flamingo's een tijdje in Durgerdam verblijven. Ook in 2015 streken er vijf flamingo's neer bij de Kinseldam. Vorig jaar kreeg ook Texel bezoek van een wilde, maar eenzame flamingo. NH Nieuws maakte destijds onderstaande reportage over de flamingo en andere 'rare vogels' op het eiland.