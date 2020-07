Ten Hag wil opnieuw stunten met Ajax in de Champions League

AMSTERDAM - Erik ten Hag is van plan om ook dit jaar weer hoge ogen te gooien met Ajax in de Champions League. De Amsterdammers reikten twee jaar geleden tot de halve finale van het miljoenenbal, terwijl ze vorig seizoen nipt werden uitgeschakeld in de groepsfase. Ten Hag rekent komend jaar op nieuwe stunts.

"Toen ik hier binnenkwam speelde Ajax geen Europees voetbal, laat staan in de Champions League", zegt de oefenmeester op de clubkanalen van de Amsterdamse club. Ten Hag merkt dat de verwachtingen rondom Ajax zijn veranderd. "Nu zijn we er de afgelopen twee jaar bij geweest, waren we vorig seizoen heel succesvol en ging het dit seizoen ook goed tot de winter. We werden uiteindelijk met heel veel pech uitgeschakeld."

"De Champions League is het podium waar je wil zijn", gaat de trainer verder. "Wij gaan het wel allemaal normaal vinden dat we er staan en als je het dan over verwachtingspatroon hebt: een Nederlandse club die in de Champions League een vooraanstaande rol speelt is niet normaal. Dat zijn de feiten van de afgelopen jaren, maar wij streven dat wel na."

Streven

"Ook dit seizoen willen we weer succesvol zijn in de Champions League, want dat is toch het hoogste level. Het is een gegeven dat het dan ontzettend moeilijk werken is, want om nog eens te evenaren wat we al hebben neergezet is heel lastig. Maar dat is wel het streven", besluit Ten Hag.