Stuurhuis iconisch TESO-veer Schulpengat weer op Texel

OUDESCHILD - Het stuurhuis van de iconische TESO-veerboot Schulpengat is weer op Texel. Het Belgische bedrijf Galloo, dat het veer demonteerde, heeft de cabine vanochtend in Oudeschild afgeleverd.

Aan de roemruchte carrière van TESO's oudste veer kwam op 21 januari 2018 een eind. Na 26 jaar trouwe dienst bracht het Schulpengat die dag voor de laatste keer toeristen en eilanders van Den Helder naar Texel.

In oktober van dat jaar begon het schip aan z'n laatste reis, naar Gent, waar het schip de afgelopen jaren uit elkaar is gehaald. Toen was al duidelijk dat het stuurhuis naar Texel zou terugkeren, om deel uit te maken van een expositie over Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO).