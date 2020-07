Komeet Neowise eyecatcher tijdens heldere nacht: 'Hij wordt iedere dag mooier'

NOORD-HOLLAND Dankzij het gebrek aan bewolking was komeet Neowise vannacht goed te zien. Meerdere Noord-Holland zochten een donkere of juist sfeervolle locatie op om het schouwspel vast te leggen.

NH Nieuws kreeg foto's uit onder meer Den Helder, Egmond aan Zee en vanaf de Zaanse Schans toegestuurd. Vooral die laatste serie, waarbij het hemellichaam rechtsstreeks op de molens lijkt af te koersen, is oogstrelend.

Het is de eerste komeet in twintig jaar die voorbij de aarde scheert, benadrukt meteoroloog Wouter van Bernebeek op Instagram. Amateur-sterrenkundige Marco Verstraaten toog met zijn camera naar Den Oever, waar hij het fenomeen boven de Waddenzee vastlegde. "Het is mooi, en wordt iedere dag beter."

