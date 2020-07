Volendam viert 100-jarig bestaan: "Voetballen is hier normaler dan leren zwemmen"

Volendam heeft tegenwoordig één profclub in FC Volendam en één amateurclub in RKAV Volendam, maar de twee kennen hun oorsprong als dezelfde club. In 1977 splitste FC Volendam zich als proftak af van de Rooms Katholieke Amateur Voetbalvereniging.

Vertegenwoordigers van beide clubs, onder wie FC Volendam-trainer Wim Jonk, waren zaterdag aanwezig op het plantsoen in de buurt van de St Vincentiuskerk. Het is de grond waar RKAV zijn eerste wedstrijden speelde. "Heel gaaf", reageert Jonk nadat hij de bronzen plaat gezien heeft. "Op deze plek is het 100 jaar geleden allemaal begonnen. Mijn ouders woonden hier vlak achter en mijn vader heeft mij hier vaak over verteld."