Stilte voor dertien overleden zorgcollega's tijdens 'corona': "Dit was nodig om het te verwerken"

AMSTERDAM - MSTERDAM - "Dit is een mooie plek om met dit groepje mensen de overleden collega's te vertegenwoordigen", zegt een Alkmaarse verpleegkundige. Vandaag stond ze met nog negentien zorgmedewerkers op de Dam in Amsterdam om stil te staan bij de dertien collega's die ze tijdens de coronacrisis zijn verloren. NH Nieuws was erbij.

"We maken zoveel mee in de zorg. Dit hebben we nodig om dat te kunnen verwerken", zegt Tanneke Goverse van het Noordwest Ziekenhuis. "We willen niet hutjemutje demonstreren. We hebben de angst te pakken van het virus."

Die angsten uiten zich in slapeloze nachten, zegt een collega. "We zien hoe ziek de mensen worden en nemen de angsten mee naar huis."

Veilige werkomgeving

De zorgmedewerkers denken dat het virus nog niet weg is en willen daarom een veilig werkomgeving. "Daarom hebben we ook een manifest opgesteld. We zullen deze heftige periode nooit vergeten, maar moeten ook denken aan de toekomst."