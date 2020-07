Boetes voor beledigende Facebookreacties tijdens AT5 Keti Koti-livestream

De mannen schreven beledigende teksten bij de reacties onder de livestream. Zo schreef de 41-jarige man onder meer: 'Suriname is een vergaarbak van waardeloze minkukels' en 'heeft de Apenheul een nieuw park geopend?' De 49-jarige man schreef: 'De slaven mogen de krans slepen.'

Op deze reacties kwam bij de politie een aangifte binnen. Het OM besloot daartoe over te gaan tot vervolging. De twee werden vervolgens verdacht van groepsbelediging. "Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland, maar die is niet onbeperkt. Als er strafbare uitlatingen worden gedaan, zullen we daar ook mensen voor vervolgen", zegt persofficier van justitie Justine Asbroek destijds tegen AT5.

Timing

De rechtbank vindt dit zeer ernstige beledigingen, blijkt vandaag. Vooral omdat deze zijn gedaan tijdens de livestream van een herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij.

De 41-jarige man krijgt een geldboete van 400 euro, waarvan 150 euro voorwaardelijk. De 49-jarige man krijgt een boete van 300 euro opgelegd, waarvan 150 euro voorwaardelijk. Bij de straf van de 49-jarige man weegt mee dat hij zijn excuses had aangeboden en aangaf dat hij geschrokken was van zijn eigen gedrag.